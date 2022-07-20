Заметим, что хоть с острова Змеиный нам удалось выбить врага, он продолжает стрелять по нему. И делает это не просто так, а для демонстрации силы и какого-то контроля над ситуацией.

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Что бы себе там враги ни задумывали, наш флаг гордо развевается над Змеиным. А вот триколор буквально стал ковриком о который наши военные вытерли свою новенькую обувь.

Подняли украинский флаг и нашли кота

На видео, которое выложили в ГУР МО, можно увидеть сам момент, когда наши военные поднимают украинский флаг. Сначала, конечно же, нужно было снять ту гадкую тряпку, которая раздражает каждого украинца.

Но не меньшее внимание заслуживает находка военных, которую показали в начале ролика. Они обнаружили на Змеином кота. Вот представляете, четырехлапый сумел в течение трех месяцев прожить под враждебной оккупацией. Захватчиков прогнали, а пушистый остался. И так будет со всеми временно оккупированными территориями.

Военные подчеркнули, что кота эвакуировали. Теперь он будет проживать на подконтрольной Украине территории.

Как военные поднимали флаг Украины на острове Змеиный: смотрите видео

На Змеином проводят разминирование

В ведомстве подчеркнули, что наши военные занимаются также не менее ответственной миссией. Они исследуют остров Змеиный, а также его подземные укрепления. Кроме того, занимаются разминированием.

Во время обследования Змеиного удалось обнаружить и удалить:

системы наведения и управления,

БпЛА Орлан-10,

системы ПЗРК,

гранатометы,

огнеметы,

стрелковое вооружение,

журналы ведения боевых действий,

личные документы военных страны-агрессора,

электронные носители информации.

Операция по освобождению длилась более 2 месяцев

Ранее в ОК "Юг" поделились деталями операции по освобождению Змеиного. Она длилась столько времени, ведь нужно было принять целый ряд решений, сделать множество расчетов. Кроме того, разведка собирала данные, необходимые для выбора подходящего момента. Врагу нужно было не просто нанести удар, а сделать все для того, чтобы он убегал очень и очень быстро.

Освобождение Змеиного не только ударило по личному составу войска страны-агрессора. Она еще и понесла потрясающие финансовые потери. В целом нашим военным удалось уничтожить российскую технику более чем на 900 миллионов долларов. Это та сумма, в которую оценивают все убытки, понесенные врагом при попытках удерживать остров.

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