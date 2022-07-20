Зауважимо, що хоч з острова Зміїний нам вдалось вибити ворога, він продовжує гатити по ньому. І робить це не просто так, а задля демонстрації сили та якогось там контролю над ситуацією.

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Що б собі там вороги не замислювали, наш стяг гордо розвівається над Зміїним. А от триколор буквально став килимком об який наші військові витерли своє новеньке взуття.

Підняли український прапор і знайшли кота

На відео, яке виклали у ГУР МО можна побачити сам момент, коли наші військові підіймають український прапор. Спочатку, звичайно ж, потрібно було зняти ту бридку ганчірку, яка дратує кожного українця.

Але не меншої уваги заслуговує знахідка військових, яку показали на початку ролика. Вони виявили на Зміїному кота. От уявляєте, чотирилапий зумів упродовж трьох місяців прожити під ворожою окупацією. Загарбників прогнали, а пухнастий лишився. І так буде з усіма тимчасово окупованими територіями.

Військові підкреслили, що кота евакуювали. Тепер він мешкатиме на підконтрольній Україні території.

Як військові підіймали прапор України на острові Зміїний: дивіться відео

На Зміїному проводять розмінування

У відомстві підкреслили, що наші військові займаються також не менш відповідальною місією. Вони досліджують острів Зміїний, а також його підземні укріплення. Крім того, займаються розмінуванням.

Під час обстеження Зміїного вдалось виявити та вилучити:

системи наведення та керування,

БпЛА Орлан-10,

системи ПЗРК,

гранатомети,

вогнемети,

стрілецьке озброєння,

журнали ведення бойових дій,

особисті документи військових країни-агресорки,

електронні носії інформації.

Операція зі звільнення тривала понад 2 місяці

Раніше в ОК "Південь" поділились деталями операції зі звільнення Зміїного. Вона тривала стільки часу, адже необхідно було ухвалити цілу низку рішень, зробити безліч розрахунків. Крім того, розвідка збирала дані, необхідні для вибору слушного моменту. Ворогу потрібно було не просто завдати удару, а зробити все для того, щоб він втікав дуже і дуже швидко.

Звільнення Зміїного не лише вдарило по особовому складу війська країни-агресорки. Вона ще й зазнала приголомшливих фінансових втрат. Загалом нашим військовим вдалось знищити російської техніки на понад 900 мільйонів доларів. Це та сума, у яку оцінюють усі збитки, яких зазнав ворог під час спроб утримувати острів.

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