В эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что есть несколько причин, почему оккупанты до сих пор обстреливают Змеиный. Об этом сообщает 24 канал.

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Почему оккупанты до сих пор обстреливают остров Змеиный

Пытаются показать, что держат над островом контроль;

Пытаются проводить мероприятия, чтобы не позволить там развернуть украинский гарнизон;

Продолжают уничтожать ту технику, которую они оставили, поскольку не могут никак ее забрать.

Также она рассказала, что оккупанты пытаются вернуть себе контроль над островом.

Вряд ли это какие-то уникальные образцы техники, потому что когда устанавливался флаг, наши подразделения провели зачистку острова. Но оккупанты пытаются вернуть себе контроль и изобразить, что они владеют ситуацией, контролируют ее и не позволят нам делать то, что мы считаем нужным на острове,

– сказала Гуменюк.

Из чего оккупанты обстреливают остров

Наталья Гуменюк рассказала, что россияне устраивают на остров налеты авиации, а также пытаются бомбить остров бомбардировщиками, но не всегда попадают.

Напомним, 13 июля россияне пытались бомбардировать остров Змеиный, ударив по нему парой истребителей Су-27, однако бомбы упали в море поблизости.

Повторная попытка была 15 июля. Потерь среди украинских воинов нет.

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