Об этом в эфире 24 канала рассказал начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев. Он отметил, что россияне пытаются усилить Изюмское направление и хотят двигаться на Славянск.

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Константин Немичев акцентировал, что у оккупантов сейчас нет войск для захвата Харькова и Харьковской области. Если они получат Донбасс, тогда у них есть какие-то шансы.

Если брать на юг от Харькова – это Изюмское направление, то есть они двигаются вниз. Если брать на север от Харькова, там недостаточно сил, даже для того, чтобы продвигаться по небольшим населенным пунктам. Там россияне проводят закрепление – закапываются и делают блиндажи,

– объяснил Константин Немичев.

"Напомню, что именно наше подразделение отбросило их на 20 километров от окружной дороги города Харькова", – отметил Немичев.

Начальник штаба спецподразделения Kraken добавил, что, конечно, у путина есть какие-то планы. Однако мы помним, какие они у него были 24 февраля, и все провалились.

"Потом у него были планы быстро захватить Луганскую и Донецкую область – провалились. Они до сих пор еще сражаются за Луганскую область, а впереди Донецкая, которую мы усиливаем. Сейчас мы держимся, ждем вооружения. Это решит ход событий", – сообщил Константин Немичев.

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