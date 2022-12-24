Соответствующие фото опубликовал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Домой вернулись три защитника.

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Из российского плена освободили защитников Змеиного

Спикер ОК "Юг" рассказал, что 24 декабря домой вернулись защитники Змеиного:

Андрей Владиченко,

Никита Журьян,

Евгений Коновка.

Многие килейцы пришли встречать и поздравлять с возвращением в родной город! Трижды Слава нашим Героям! Благодарю вас за защиту родной земли, мужество и выдержку. Желаю вам и вашим родным здоровья и долгой счастливой судьбы. С верой в Победу ждем возвращения всех наших Защитников!

– заметил Назаров.

Смотрите фото возвращения из плена защитников Змеиного / Фото спикера ОК "Юг"

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