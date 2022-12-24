Соответствующие фото опубликовал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Домой вернулись три защитника.
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Из российского плена освободили защитников Змеиного
Спикер ОК "Юг" рассказал, что 24 декабря домой вернулись защитники Змеиного:
- Андрей Владиченко,
- Никита Журьян,
- Евгений Коновка.
Многие килейцы пришли встречать и поздравлять с возвращением в родной город! Трижды Слава нашим Героям! Благодарю вас за защиту родной земли, мужество и выдержку. Желаю вам и вашим родным здоровья и долгой счастливой судьбы. С верой в Победу ждем возвращения всех наших Защитников!
– заметил Назаров.
Смотрите фото возвращения из плена защитников Змеиного / Фото спикера ОК "Юг"
Возвращение украинцев из российского плена: коротко
- Недавно домой удалось вернуть 16-летнего украинца, которого незаконно увезли в Россию. Парень прожил более 8 месяцев на территории страны-террористки.
- В рамках обмена пленными 14 декабря России передали священника УПЦ МП. Вместо него удалось вернуть гражданина США, похищенного на Херсонщине.
- В этот же день домой вернулись 64 военнослужащие ВСУ, которые воевали в Донецком и Луганском направлениях. В частности, бойцы защищали от российских оккупантов Бахмут.
- Предыдущий обмен пленными состоялся 6 декабря. В День ВСУ домой вернулись еще 60 защитников. Речь идет о военных Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГПСУ. В общей сложности 58 мужчин и 2 женщины. Среди освобожденных – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.