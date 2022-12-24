Відповідні фото опублікував речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Додому повернулися троє захисників.
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З російського полону визволили захисників Зміїного
Речник ОК "Південь" розповів, що 24 грудня додому повернулися захисники Зміїного:
- Андрій Владиченко,
- Микита Журьян,
- Євген Коновка.
Багато кілійців прийшли зустрічати та вітати з поверненням до рідного міста! Тричі Слава нашим Героям! Дякую вам за захист рідної землі, мужність та витримку. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я та довгої щасливої долі. З вірою у Перемогу чекаємо на повернення всіх наших Захисників!
– зауважив Назаров.
Дивіться фото повернення з полону захисників Зміїного / Фото речника ОК "Південь"
Повернення українців з російського полону: коротко
- Нещодавно додому вдалося повернути 16-річного українця, якого незаконно вивезли у Росію. Хлопець прожив понад 8 місяців на території країни-терористки.
- У межах обміну полоненими 14 грудня Росії передали священника УПЦ МП. Натомість вдалося повернути громадянина США, викраденого на Херсонщині.
- Цього ж дня додому повернулися 64 військовослужбовці ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, бійці обороняли від російських окупантів Бахмут.
- Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. У День ЗСУ додому повернулися ще 60 захисників. Мовиться про військових Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ. Загалом 58 чоловіків і 2 жінки. Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.