Эвакуация произошла 9 апреля. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

К теме Россияне не позволяют эвакуировать жителей Луганщины, каждый день – как последний, – Гайдай

Из Рубежного и Кременной удалось спасти 150 человек. Добрались до Рубежного и вывезли всех, кто смог под обстрелами дойти до мест сборов,

– говорится в сообщении.

18 человек уже направляются в поезда, еще 30 – сразу в Днепр. Также удалось спасти одного из раненых жителей.

Из Кременной в Днепр выехали 60 жителей, еще 50 – доставят на железнодорожные вокзалы.

"Несмотря на теракты со стороны российской армии, люди пытаются спасти себе жизнь. Эвакуация продолжается", – добавляет Гайдай.

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