Оккупанты до сих пор продолжают обстреливать украинские города. Поэтому мирные жители вынуждены покидать свои дома и спасаться от ужасов войны на Западе Украины или за рубежом.

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Расписание эвакуационных рейсов на 14 апреля

Обнародовали расписание эвакуационных поездов, которые будут курсировать 14 апреля. Время отправления может варьироваться. Поэтому нужно следить за обновлениями на официальном сайте Укрзализныци.

Эвакуационные рейсы из Покровска, Славянска, Харькова, Одессы:

16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп;

23:50 – № 274/273 Львов – Полтава Юг;

22:32 – № 238/237 Одесса-Главная – Ужгород;

17:00 – № 274/273 Словянск – Львов;

11:30 – № 229/230 Харков-Пас. – Ужгород.

Также эвакуационные поезда будут отправляться из других городов:

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харков;

11:30 – №219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:00 – № 5501 Новозолотаревка – Лозовая;

23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр.

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