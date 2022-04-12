Такую информацию сообщили в телеграм-канале Укрзализныци. К посту прикрепили фотографии из эвакуации.
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Сотрудничество, которое спасает жизни,
– отметили в Укрзализныце.
Напомним, что организация "Врачи без границ" основана еще в 1971 году французскими врачами, а впоследствии превратилась в независимую международную медицинскую гуманитарную организацию с отделениями в 20 странах.
Партия раненых украинцев с востока / Фото Укрзализныци
Представители Укрзализныци поблагодарили организацию за партию сменных электродов для киевских вокзальных дефибрилляторов.
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