Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці. До посту прикріпили фотографії з евакуації.

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Співпраця, яка рятує життя,

– зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що організація "Лікарі без кордонів" заснована ще у 1971 році французькими лікарями, а згодом перетворилась на незалежну міжнародну медичну гуманітарну організацію з відділеннями у 20 країн.

Партія поранених українців зі сходу / фото Укрзалізниці

Представники Укрзалізниці подякували організації за партію змінних електродів для київських вокзальних дефібриляторів.

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