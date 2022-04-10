До Львова евакуювали 48 українців, які постраждали від бойових дій. Їх доставили зі Слов’янська та Бахмуту в неділю, 10 квітня. Про це в себе на сторінці в телеграмі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Доставили їх спеціальним потягом для транспортування поранених.

"Дякуємо Лікарям без кордонів та Укрзалізниці за організацію", – заявив Андрій Садовий.

Серед евакуйованих є люди на візках, пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Всі вони продовжать лікування у міських медичних закладах.

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