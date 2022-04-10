Во Львов эвакуировали 48 украинцев, пострадавших от боевых действий. Их доставили из Славянска и Бахмута в воскресенье, 10 апреля. Об этом у себя на странице в телеграме сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

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Доставили их на специальном поезде для транспортировки раненых.

"Спасибо Врачам без границ и Укрзализныци за организацию", – заявил Андрей Садовый.

Среди эвакуированных – люди на колясках, пациенты с минно-взрывными травмами. Все они продолжат лечение в городских медицинских учреждениях.