Кадры домов, где жили российские убийцы, опубликовали в телеграм-канале "Доказательства преступлений РФ". Среди погромов варвары оставили свертки из-под своей армейской еды.

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Россияне создали в домах привычную для себя среду, в которой они жили на родине.

В таких условиях питались россияне / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"

Таким на вид явдяется "русский мир" / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"

Россияне показали, на что они способны / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"

Россияне разрушали дома людей / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"

Рашисты обустраивали для себя дома украинцев / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"

Что бывает с комнатой, когда туда приходят россияне / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"

Оккупанты сообщили, что они здесь были / Фото телеграм-канала "Доказательства преступлений РФ"

Отправляют награбленное

Рашисты грабят украинцев и везут краденые вещи в Беларусь. Они не гнушаются никакими вещами – будь то унитазы, или использованная косметика.

В частности, известно о трех россиянах, которые везли награбленное в белорусский город Мозырь. Они отправили домой сотни килограммов одежды, телевизоры и кондиционеры. Орки называют награбленное трофеями.