На этот раз стало известно о воровстве 3 представителей "одной из самых мощных армий мира". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Как мародеры-оккупанты присылают краденое в Россию

Трое оккупантов обворовали одну из мирных украинских семей. В доме "вычистили" все. После этого отправились в белорусский город Мозырь, чтобы отправить краденое через курьерскую службу СДЭК – это почти 10 тысяч километров.

Так, мародер и солдат русской армии Щуковский Юрий Александрович отправил домой три телевизора. Еще четыре кондиционера отправил Степанов Николай Николаевич.

Мародер-оккупант, укравший 4 кондиционера / Фото с телеграммы Михаила Федорова

А вот российский мародер Щебенько Вадим Александрович отличился краденым среди других – отправил 106,1 килограмма одежды в родной город Чета.

Мародер-оккупант, укравший свыше 100 килограммов одежды / Фото из телеграма Михаила Федорова

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