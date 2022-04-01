Солдаты "одной из самых мощных армий мира" ведут себя как оборванцы. Они воруют все, что видят, ведь даже приобретение элементарного ковра или телевизора является для них неподъемной финансовой ношей.

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Как отправляют краденое

Российские солдаты, которым удалось ограбить украинцев и чудом остаться в живых, присылают "сувениры" домой курьерскими службами из белорусского города Мозырь.

Работники экспресс-доставки заметили, как оккупанты выгружали пакеты с вещями, которые явно им не принадлежали. Мародеры и убийцы готовы на любое преступление, чтобы их унылые обители хоть как-то уподобились человеческому жилью.

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