Солдати "однієї з найпотужніших армій світу" поводять себе, неначе голота. Вони крадуть усе, що бачать, адже навіть придбання елементарного килима чи телевізора є для них непідйомною фінансовою ношею.

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Як відправляють крадене

Російські солдати, яким вдалося пограбувати українців та дивом залишитися живими, надсилають "сувеніри" додому кур'єрськими службами з білоруського міста Мозирь.

Працівники експрес-доставки помітили, як окупанти вивантажували пакунки з речима, які явно їм не належали. Мародери та вбивці готові на будь-який злочин, щоб їхні понурі обителі бодай якось уподібнилися до людського помешкання.

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