Цього разу стало відомо про крадіжки 3 представників "однієї з найпотужніших армій світу". Про них повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До теми Кур'єрами з Білорусі: як окупанти надсилають додому вкрадені в українців речі

Як мародери-окупанти надсилають крадене в Росію

Троє окупантів обікрали одну з мирних українських родин. В будинку "вичистили" все. Після того вирушили до білоруського міста Мозир, щоб надіслати крадене через кур'єрську службу СДЕК – це майже 10 тисяч кілометрів.

Так, мародер та солдат російської армії Щуковский Юрий Александрович відправив додому три телевізори. Ще чотири кондиціонери відправив Степанов Николай Николаевич.



Мародер-окупант, який вкрав 4 кондиціонери / Фото з телеграму Михайла Федорова

А от російський мародер Щебеньков Вадим Александрович вирізнився краденим серед інших – відправив аж 106,1 кілограма одягу у рідне місто Чета.



Мародер-окупант, який вкрав понад 100 кілограмів одягу / Фото з телеграму Михайла Федорова

Зауважте – Рашистські мародери крадуть стару оргтехніку: дивіться відео