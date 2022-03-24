Он отметил, что зверства российских наемников начали признавать во всем мире. В частности, те, кто годами закрывал глаза на сущность режима Кремля.
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Российская армия – шайка террористов
Министр обороны Алексей Резников отметил, что российские военные все чаще срываются на мирном населении. Они продолжают насиловать наших женщин. Они не оставляют попыток привезти домой "трофеи" – бытовую технику, одежду и т.д. А что им не удается утащить, они просто берут и уничтожают.
Он напомнил, что наемники в Кременной на Луганщине подогнали танк и расстреляли дом престарелых. В результате погибли 56 человек.
Это не случайное попадание снаряда или "работа по координатам". Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление. Поэтому это не армия – это шайка террористов, преступников и трусов.
– подчеркнул он.
Министр добавил, что сложно оценить глубину нравственной деградации россиян. Они не готовы ни спасать своих детей от бессмысленной смерти, ни хотя бы забирать тела погибших с поля боя.
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