Він наголосив на тому, що звірства російських найманців почали визнавати у всьому світі. Зокрема ті, хто роками заплющував очі на сутність режиму Кремля.

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Російська армія – зграя терористів

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що російські військові усе частіше зриваються на мирному населенні. Вони продовжують ґвалтувати наших жінок. Вони не полишають спроб привезти додому "трофеї" – побутову техніку, одяг тощо. А що їм не вдається поцупити, вони просто беруть і нищать.

Він нагадав, що найманці у Кремінній, що на Луганщині, підігнали танк і розстріляли будинок пристарілих. Внаслідок цього загинуло 56 людей.

Це не випадкове потрапляння снаряду чи "робота за координатами". Це свідоме вбивство беззахисних, воєнний злочин. Тому це не армія – це зграя терористів, злочинців і боягузів,

– наголосив він.

Міністр додав, що складно оцінити глибину моральної деградації росіян. Вони не готові ані рятувати своїх дітей від безглуздої смерті, ані бодай забирати тіла загиблих з поля бою.

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