Об этом рассказала "Комсомольская правда" стоматолог из Перми. Ведущий 24-го канала Артем Овдиенко считает, что это – возвращение в прошлое, которого так желали россияне.

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Россия возвращается в Советский Союз

Журналист заметил, что у России теперь не будет даже стоматологии. Так страна вернется в Советский Союз, как и мечтала.

Все ничего нет. Современная стоматология ушла из России. Теперь у них остались только цемент и старые бормашины,

– сказал Овдиенко.

Он вспомнил свой страх из детства, когда в школе делали проверку и пломбировали дыры в зубах страшными бормашинами. В России именно к такому прошлому возвращаются.

Ведь у россиян вообще ничего не будет: ни обезболивающих, ни анестетиков, ни пломбировочного материала, ни перчаток.

Даже перчаток россияне не имеют

Как отметила ведущая 24 канала Екатерина Соляр, уже сейчас стоматологам рекомендуют надевать только одну перчатку – на ту руку, которой будут проводить процедуру, экономя так материал.

"Вероятно, скоро нужно будет "собирать" несколько болезней, а потом уже обращаться к врачу, чтобы не тратить его время", – сказала журналистка.

В России не будет даже стоматологий: смотрите видео

