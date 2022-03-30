Про це розповіла виданню "Комсомольская правда" стоматологиня із Пермі. Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко вважає, що це – повернення в минуле, якого так бажали росіяни.

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Росія повертається в Радянський Союз

Журналіст зауважив, що в Росії тепер не буде навіть стоматології. Так країна повернеться в Радянський Союз, як і мріяла.

Все, нічого немає. Сучасна стоматологія пішла з Росії. Тепер у них залишилися тільки цемент і старющі бормашини,

– сказав Овдієнко.

Він згадав про свій страх із дитинства, коли в школі робили перевірку і пломбували дірки в зубах страшними бормашинами. В Росії саме до такого минулого повертаються.

Адже росіяни взагалі нічого не матимуть: ні знеболювальних, ні анестетиків, ні пломбувального матеріалу, ні рукавичок.

Навіть рукавичок росіяни не мають

Як відзначила ведуча 24 каналу Катерина Соляр, вже зараз стоматологам рекомендують одягати лише одну рукавичку – на ту руку, якою проводитимуть процедуру, економлячи так матеріал.

"Ймовірно, незабаром потрібно буде збирати кілька хвороб, а потім вже звертатися до лікаря, щоб не займати його час", – сказала журналістка.

У Росії не буде навіть стоматологій: дивіться відео