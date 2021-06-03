Они приводят доказательства того, что бывшие руководители "Терра Банка" Кирилл Шевченко и Вадим Копылов вывели деньги вкладчиков в объеме 1,1 миллиарда гривен.

Преступная схема включала в себя кредит от австрийского банка Meinl Bank офшорной компании Tosalan Trading Ltd. (Британские Виргинские острова) в сумме 40 миллионов долларов (по нынешнему курсу – 1,1 миллиарда гривен). "Терра Банк" обязывался перед Meinl Bank хеджировать этот кредит. В результате финансовых махинаций деньги вкладчиков "Терра Банка" были списаны с его счетов и зачислены на счет ООО "Праймери Техноресурс", открыты у "Терра Банка".

Расследователи считают, что Кирилл Шевченко не мог не знать об этом преступлении, ведь в момент подписания соглашения "Терра Банка" с Meinl Bank и на протяжении всего времени, когда деньги поступали на счета ООО в "Терра Банке", был и членом наблюдательного совета, и главой правления ЧАО "Украинская Стратегическая Группа" – основного акционера, владельца 99,21% акций "Терра Банка".

Как считают авторы, "если наблюдательный совет мог упустить из виду размещение 40 миллионов долларов на зарубежных корреспондентских счетах без хозяйственной необходимости, то появление этих же денег на собственном балансе не заметить никак не могли". Владельцем офшора Tosalan Trading Ltd был связанный с "регионалами" Руслан Цыплаков, который в 2012 году купил "Терра Банк" у Вадима Копылова и Кирилла Шевченко. Покупка совершалась "за выведенные из него же средства", убеждены авторы расследования.

Нацбанк признал "Терра Банк" неплатежеспособным и отозвал банковскую лицензию в 2014 году. На руководителей и владельцев "Терра Банка" открыто дело № 6201910000000092. Весь массив документов по делу изъяло ГБР, в то время под руководством Ирины Венедиктовой.