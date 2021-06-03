Вони наводять докази того, що колишні керівники "Терра Банку" Кирило Шевченко та Вадим Копилов вивели гроші вкладників у обсязі 1,1 мільярда гривень.

Злочинна схема включала у себе кредит від австрійського банку Meinl Bank офшорній компанії Tosalan Trading Ltd. (Британські Віргінські острови) у сумі 40 мільйонів доларів (за нинішнім курсом – 1,1 млрд гривень). "Терра Банк" зобов'язувався перед Meinl Bank хеджувати цей кредит. У результаті фінансових махінацій гроші вкладників "Терра Банку" були списані з його рахунків та зараховані на рахунок ТОВ "Праймері Техноресурс", відкриті у "Терра Банку".

Розслідувачі вважають, що Кирило Шевченко не міг не знати про цей злочин, адже у момент підписання угоди "Терра Банку" з Meinl Bank та упродовж всього часу, коли гроші надходили на рахунки ТОВ у "Терра Банку", був і членом наглядової ради, і головою правління ПрАТ "Українська Стратегічна Група" – основного акціонера, власника 99,21% акцій "Терра Банку".

Як вважають автори, "якщо наглядова рада могла випустити з-поза уваги розміщення 40 мільйонів доларів на закордонних кореспондентських рахунках без господарської необхідності, то появу цих же грошей на власному балансі не помітити ніяк не могли". Власником офшору Tosalan Trading Ltd був пов'язаний з "регіоналами" Руслан Циплаков, який у 2012 році купив "Терра Банк" у Вадима Копилова й Кирила Шевченка. Покупка відбувалася "за виведені з нього ж кошти", переконані автори розслідування.

Нацбанк визнав "Терра Банк" неплатоспроможним та відкликав банківську ліцензію у 2014 році. На керівників та власників "Терра Банку" відкрито справу №62019100000000092. Весь масив документів у справі вилучило ДБР, на той час під керівництвом Ірини Венедіктової.