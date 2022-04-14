Так, только за минувшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 71 тысячи человек и более 16 тысяч транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.
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Сколько покинуло Украину
За 13 апреля из Украины выехало около 39 тысяч человек. Более 23 тысяч из них выбрали границу с Польшей.
Сколько вернулось домой
За минувшие сутки в Украину прибыло более 31 тысячи человек. Из них 27 тысяч – украинцы.
Кроме того, было оформлено более 500 транспортных средств с гуманитарными грузами, которые направлялись в Украину.
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