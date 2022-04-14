Так, лише за минулу добу західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тисяча осіб та більше ніж 16 тисяч транспортних засобів. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби.

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Скільки покинуло Україну

За 13 квітня з України вибуло близько 39 тисяч осіб. Понад 23 тисячі з них обрали кордон з Польщею.

Нагадаємо, на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Скільки повернулося додому

За минулу добу до України прибула понад 31 тисяча осіб. З них 27 тисяч – українці.

Крім того, було оформлено понад 500 транспортних засобів з гуманітарними вантажами, які прямували до України.

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