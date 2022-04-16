Также люди выезжали в страны Европейского Союза и в Молдову. Однако прибыли в наше государство примерно 36 тысяч человек, более 32 тысяч – украинцы.

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Пассажиропоток увеличивается

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, количество людей, которые приезжают на территорию Украины, увеличивается. Оформили 425 грузовиков с гуманитарной помощью.

В то же время на западном участке состояние пассажиропотока является стабильным. В целом границу ЕС и Молдовы с Украиной за 15 апреля пересекли более 74 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

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