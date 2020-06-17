В течение последних 10 лет многие страны отказалось от внедрения второго уровня пенсионной системы. Аргументов в пользу внедрения общеобязательного накопительного уровня пенсионной системы в Украине нет, пока.

Такое мнение высказал 24 каналу экономический эксперт Виктор Скаршевский.

При внедрении второго уровня пенсионной системы возникает вопрос – куда будут вкладываться эти деньги? По оценкам экспертов речь идет о примерно 100 миллиардах гривен, которые будут иметь негосударственные пенсионные фонды.

У нас нет фондового рынка. Есть только два варианта – депозиты в банках и ОВГЗ. Все! Промышленность, развитие экономики через Фондовый рынок – в Украине таких инструментов нет. Это проблема не только пенсий или пенсионных фондов, а общеэкономическая. Ведь у нас очень примитивная экономика,

– замечает Виктор Скаршевский.

Украинская экономика сырьевая с двумя видами экспорта продукции – аграрная и металлургическая, которая составляет 70% всего украинского экспорта. Если внедрять второй уровень в предложенном виде, это еще больше надавит на бизнес, который честно работает и будет стимулировать его переход в тень. Ведь теневой бизнес налоги не платит.

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"У нас и без того очень высокая нагрузка на фонд заработной платы. А тут еще хотят его повысить. Предложенным законопроектом предлагают взять 2% у работодателей и 2% у работника. Сейчас не актуальны такие инициативы. Это подтверждает экономически-финансовый анализ и опыт восточноевропейских стран (Польша, Чехия, Эстония)", – убежден Виктор Скаршевский.

Пока нет четких аргументов (финансовых, экономических, социальных), которые бы убедили в необходимости внедрения второго уровня и что это решит проблему депопуляции Украины. Ведь накопительный уровень – перераспределение денег, а не создание новых доходов. Если у нас будет низкая зарплата, то будут и низкие пенсии.

В бедной экономике высоких пенсий не может быть по определению. Это только ухудшит экономически-финансовую ситуацию и не решит проблему,

– считает Скаршевский.



Пенсионеры в Украине имеют малые выплаты / Фото 24 канала

Актуальным является и вопрос доверия. У нас каждые 5-6 лет происходит экономический кризис. Как замечает эксперт, эти кризисы запрограммированы, ведь украинская экономика аграрно-сырьевая и зависит от внешне-экономической конъюнктуры на этих рынках. А она всегда или растет, или падает, потому что циклична. Наша экономика очень маленькая и она чувствительна к этому. Поэтому происходят инфляции, девальвации, резкий рост безработицы и тому подобное.

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Если экономика не развивается, не создаются новые рабочие места и нет притока рабочей силы, то пенсионная система не будет работать. Это проблема не только Украины, а многих стран мира.

К сожалению, проблемы запрограммированы, а инструментарий, благодаря которому предлагается их решать, пока отсутствует.