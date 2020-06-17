Протягом останніх 10 років багато країн відмовилось від впровадження другого рівня пенсійної системи. Аргументів на користь впровадження загальнообов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи в Україні немає, наразі.

Таку думку висловив 24 каналу економічний експерт Віктор Скаршевський.

При запровадженні другого рівня пенсійної системи постає питання – куди вкладатимуться ці гроші? За оцінками експертів йдеться про приблизно 100 мільярдів гривень, які матимуть недержавні пенсійні фонди.

В нас немає фондового ринку. Є лише два варіанти – депозити в банках та ОВДП. Все! Промисловість, розвиток економіки через Фондовий ринок – в Україні таких інструментів немає. Це проблема не лише пенсій чи пенсійних фондів, а загальноекономічна. Адже у нас дуже примітивна економіка,

– зауважує Віктор Скаршевський.

Українська економіка сировинна з двома видами експорту продукції – аграрна та металургійна, яка складає 70% всього українського експорту. Якщо впроваджувати другий рівень в запропонованому вигляді, це ще більше натисне на бізнес, який чесно працює і стимулюватиме його перехід в тінь. Адже тіньовий бізнес податки не платить.

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"У нас й без того дуже високе навантаження на фонд заробітної плати. А тут ще хочуть його підвищити. Запропонованим законопроєктом пропонують взяти 2% у роботодавців і 2% у працівника. Зараз не на часі такі ініціативи. Це підтверджує економічно-фінансовий аналіз та досвід східноєвропейських країн (Польща, Чехія, Естонія)", – переконаний Віктор Скаршевський.

Наразі немає чітких аргументів (фінансових, економічних, соціальних), які б переконали в необхідності упровадження другого рівня і що це вирішить проблему депопуляції України. Адже накопичувальний рівень – перерозподіл грошей, а не створення нових доходів. Якщо у нас буде низька зарплата, то будуть й низькі пенсії.

У бідній економіці високих пенсій не може бути, за визначенням. Це лише погіршить економічно-фінансову ситуацію та не вирішить проблему,

– вважає Скаршевський.



Пенсіонери в Україні мають малі виплати / Фото 24 каналу

Актуальним є й питання довіри. У нас кожні 5-6 років відбувається економічна криза. Як зауважує експерт, ці кризи запрограмовані, адже українська економіка аграрно-сировинна і залежить від зовнішньо-економічної кон'юнктури на цих ринках. А вона завжди або зростає, або падає, бо циклічна. Наша економіка дуже маленька і вона чутлива до цього. Тому відбуваються інфляції, девальвації, різке зростання безробіття тощо.

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Якщо економіка не розвивається, не створюються нові робочі місця та немає притоку робочої сили, то пенсійна система не працюватиме. Це проблема не лише України, а багатьох країн світу.

На жаль, проблеми запрограмовані, а інструментарій, завдяки якому пропонується їх вирішувати, поки відсутній.