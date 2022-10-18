По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, начиная с 2014 года условия жизни на временно оккупированных территориях Востока постоянно ухудшались. Однако после объявления Донбасса "российским" ситуация станет просто ужасной для большинства гражданского населения.

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Более того, жители временно неподконтрольных Киеву Донетчины и Луганщины начали это понимать. И, конечно, им подобная перспектива никак не нравится.

Зарплаты уменьшатся, а коммуналка вырастет в несколько раз

Реформы, которые Кремль запланировал в так называемых "ДНР" и "ЛНР", связаны с аннексией захваченных территорий и переходом Донбасса на российские стандарты.

В первую очередь это касается изменения тарифов за коммунальные услуги. Ведь все 8 лет "власть" по указанию из Москвы не увеличивала стоимость киловатт-часа, гигакалории и кубометров воды и газа. Нужно это было только с одной целью – чтобы любители русского мира могли хвастаться тем, что в Украине жить дорого.

Поэтому жители квазиреспублик все это время платили за кубометр газа 2.5 рубля, а за киловатт электроэнергии отдавали 1.54 рубля. Такие тарифы крайне низкие и не сопоставимы с рыночной стоимостью. Поэтому России приходилось фактически компенсировать разницу между тем, что платили люди, и расходами поставщиков услуг.

Поэтому России приходилось фактически компенсировать разницу между тем, что платили люди, и расходами поставщиков услуг. За такую "безбедную жизнь" жителей Донбасса Кремль заплатил десятки миллиардов долларов. Но впоследствии оказалось, что Россия выставит жителям оккупированных территорий свой счет. Не только финансовый.

Уже в 2022 году захватчики решили, что "ДНР" и "ЛНР" должны компенсировать их инвестиции. Горняков и металлургов, педагогов и спасателей массово и принудительно отправляли на войну. Через несколько месяцев, когда мобилизационные резервы начали сокращаться, захватчики решили закрыть все предприятия. Чтобы сбросить с Кремля бремя содержания дотационных и ненужных России шахт, заводов и фабрик, а также для освобождения остатков персонала и отправки в зону боевых действий.

Однако настоящий сюрприз ожидал жителей Донбасса после объявления об аннексии. Поначалу почти все любители "русского мира" радовались "возвращению домой", но впоследствии начали немного разбираться. Как оказалось, уже с 1 января на территориях, которые не перейдут под контроль ВСУ, будут введены новые тарифы на коммуналку. Конкретные цифры неизвестны, но они должны соответствовать рыночным ценам и стоимости услуг в России. Средняя стоимость киловатт в стране-агрессоре – 3 рубля, а кубометра газа – от 5 до 7. Воды на Донбассе нет и не предполагается.

Поэтому уже через несколько месяцев "граждан" так называемых квазиреспублик заставят отдавать коммунальщикам не 1 – 2 тысячи рублей, как все привыкли, а по меньшей мере 5 – 6 тысяч. Впрочем, скорее всего, тарифы будут еще больше, ведь в рыночную стоимость должны закладывать ценник на ремонты и обслуживание коммуникаций, а с этим в "дыре" все очень плохо. Потому что инфраструктура не обновлялась 8 лет, кое-где повреждена из-за войны, а все местные специалисты мобилизованы. Поэтому уже давно для ремонта повреждений оккупанты свозят специалистов из России, но и их иногда отправляют на войну.

Если же добавить к этому желание Кремля заставить жителей Донбасса платить за 8 лет жизни за счет России, а также отношение Путина к местному населению как к людям третьего сорта, то ценники вырастут даже не втрое. И как будут выживать люди с зарплатами в 7 – 8 тысяч, неизвестно. Особенно с учетом того, что почти в каждой семье кормильца отправили воевать как "добровольца".

Пенсионеры до сих пор получают двойные выплаты

Поскольку даже до объявления об аннексии ценники на продукты, лекарства и предметы первой необходимости на временно оккупированном Донбассе очень серьезно выросли, фактически единственной категорией населения, кто пока хорошо себя чувствует, являются лидеры бандформирований и коллаборанты. Достаточно богато живут пенсионеры-горняки, которые до сих пор получают соцвыплаты от России и Украины.

Чтобы снять украинскую пенсию с карточек, пожилые жители "Л/ДНР" вынуждены или обращаться к местным "предпринимателям", которые за процент конвертируют гривны с банковских счетов на рубли наличными, или же ездить во Львов. Пенсионный туризм в "бандеровскую столицу" крайне популярен. Перевозчики за 250 – 300 долларов вывозят людей через Россию, Беларусь и Польшу, а после снятия денег везут обратно. С учетом того, что обычно один человек едет с 5 – 10 карточками, то стоимость дороги получается значительно меньше, а средняя пенсия горняка – 13 – 15 тысяч гривен, поэтому подобные путешествия крайне выгодны. Да и возможность получить двойные выплаты значительно упрощают жизнь пенсионеров на оккупированных территориях. Поэтому они в большинстве своем и не хотят того, чтобы российские войска выбили из Донбасса.