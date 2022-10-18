За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, починаючи з 2014 року умови життя на тимчасово окупованих територіях Сходу постійно погіршувались. Однак після оголошення Донбасу "російським" ситуація стане просто жахливою для більшості цивільного населення.

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Ба більше, жителі тимчасово непідконтрольних Києву Донеччини та Луганщини почали це розуміти. І, звісно ж, їм подібна перспектива ніяк не подобається.

Зарплати зменшаться, а комуналка зросте у кілька разів

Реформи, які Кремль запланував у так званих "ДНР" та "ЛНР", пов'язані з анексією захоплених територій та переходом Донбасу на російські стандарти.

У першу чергу це стосується зміни тарифів за комунальні послуги. Адже усі 8 років "влада" за вказівкою з Москви не збільшувала вартість кіловат-години, гігакалорії та кубометрів води та газу. Потрібно це було лише з однією метою – аби любителі "русского мира" могли вихвалятися тим, що "в Україні жити дорого".

Через це мешканці квазіреспублік увесь цей час платили за кубометр газу 2.5 рубля, а за кіловат електроенергії віддавали 1.54 рубля. Такі тарифи є вкрай низькими та геть не співставними з ринковою вартістю. То ж Росії доводилося фактично компенсовувати різницю між тим, що платили люди, та витратами постачальників послуг.

То ж Росії доводилося фактично компенсовувати різницю між тим, що платили люди, та витратами постачальників послуг. За таке "безбідне життя" жителів Донбасу Кремль заплатив десятки мільярдів доларів. Але ж згодом виявилося, що Росія виставить мешканцям окупованих територій свій рахунок. Не лише фінансовий.

Вже у 2022 році загарбники вирішили, що "ДНР" та "ЛНР" має компенсувати їх інвестиції. Гірників та металургів, педагогів та рятувальників масово та примусово відправляли на війну. Через кілька місяців, коли мобілізаційні резерви почали скорочуватися, загарбники вирішили закрити взагалі всі підприємства. Аби зкинути з Кремля тягар утримання дотаційних та не потрібних Росії шахт, заводів та фабрик, а також для звільнення залишків персоналу та відправлення їх у зону бойових дій.

Однак справжній сюрприз очікував на жителів Донбасу після оголошення про анексію. Спочатку майже всі любителі "русского мира" раділи "поверненню додому", але згодом почали трохи розбиратися. Як виявилося, вже з 1 січня на тих територіях, які не перейдуть під контроль ЗСУ, будуть введені нові тарифи на комуналку. Конкретні цифри наразі невідомі, але вони мають відповідати ринковим цінам та вартості послуг у Росії. Середня вартість кіловата у країни-агресорці – 3 рубля, а кубометру газу – від 5 до 7. Води ж на Донбасі нема та не передбачається.

Тож вже через декілька місяців "громадяни" так званих квазіреспублік змусять віддавати комунальникам не 1 – 2 тисячі рублів, як всі звикли, а щонайменше 5– 6 тисяч. Втім, скоріш за все, тарифи будуть ще більшими, адже у ринкову вартість мають закладати цінник на ремонти та обслуговування комунікацій, а із цим у "дирі" все геть погано. Бо інфраструктура не оновлювалася 8 років, подекуди пошкоджена через війну, а всі місцеві фахівці мобілізовані. Тому вже давно для ремонтування пошкоджень окупанти звозять спеціалістів з Росії, але і їх подекуди відправляють на війну.

Якщо ж додати до цього бажання Кремля змусити жителів Донбасу платити за 8 років життя за рахунок Росії, а також ставлення Путіна до місцевого населення як до людей третього сорту, то цінники зростуть навіть не втричі. І як виживатимуть люди із зарплатами у 7 – 8 тисяч, невідомо. Особливо з урахуванням того, що майже у кожній родині годувальника відправили воювати як "добровольця".

Пенсіонери досі отримують подвійні виплати

Оскільки ж навіть до оголошення про анексію цінники на продукти, ліки та предмети першої необхідності на тимчасово окупованому Донбасі дуже серйозно зросли, фактично єдиною категорією населення, хто поки що добре почувається, є лідери бандформувань та колаборанти. Достатньо заможно живуть пенсіонери-гірники, які досі отримують соцвиплати від Росії та від України.

Аби зняти українську пенсію з карток, літні мешканці "Л/ДНР" вимушені або звертатися до місцевих "підприємців", які за відсоток конвертують гривні з банківських рахунків на рублів готівкою, або ж їздити до Львова. Пенсійний туризм у "бандерівську столицю" є вкрай популярним. Перевізники за 250 – 300 доларів вивозять людей через Росію, Білорусь та Польщу, а після зняття грошей везуть назад. З урахуванням того, що зазвичай одна особа їде з 5 – 10 картками, то ж вартість дороги виходить значно меншою, а середня пенсія гірника – 13 – 15 тисяч гривень, тому подібні подорожі є вкрай вигідними. Та й можливість отримати подвійні виплати значно полегшують життя пенсіонерів на окупованих територіях. Тому вони здебільшого й не хочуть того, аби російські війська вибили з Донбасу.