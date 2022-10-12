За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, найбільшу неприязнь відчувають між собою кадрові російські військові та бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Окупанти звинувачують місцевих терористів у тому, що вони не змогли "захистити свій дім", через що Кремлю довелося перекинути росіян в Україну. Місцеві ж зневажають "другу армію світу" за слабкість та боягузтво.

Одні "власники життя" готові вбивати інших

Крім того, бойовики з Донбасу ненавидять росіян за те, що взагалі сталося повномасштабне вторгнення.

Терористи, які долучилися до проросійських угруповань, проїхалися соціальним ліфтом та стали дуже поважними особами у "республіках".

Бойовикам 8 років було дозволено все від вбивств до зґвалтувань. При цьому вони отримали можливість безперешкодно красти, але за умови невтручання у діяльність вищої касти терористів.

Росіяни ж своїм масовим прибуттям на Донбас докорінно змінили правила гри. Головними бандитами та терористами на тимчасово окупованих територіях стали військові ЗС Росії, а бойовиків за наказом генералів почали закидати на "м‘ясо".

Головними бандитами та терористами на тимчасово окупованих територіях стали військові ЗС Росії, а бойовиків за наказом генералів почали закидати на "м‘ясо". Саме тоді бойовики квазіреспублік побачили, що розпіарена армія Путіна нічого серйозного собою не представляє. Військові з Росії не могли виконати жодне з поставлених завдань, несли величезні втрати та воліли відсиджуватися десь позаду.

Натомість "денеерівців" росіяни постійно гнали вперед на забій.

Такий підхід до війни місцевих терористів не влаштовував, адже вони за майже 8 років звикли до мирного та ситого життя. До 24 лютого бойовики отримували чималі зарплати, мали можливість збагачуватися та скоювати злочини проти цивільних без якихось наслідків для себе. Однак замість цього їм довелося ховати своїх товаришів та воювати без надії на перемогу.

Все це призвело до серйозних конфліктів між угрупованнями, які подекуди закінчувалися стріляниною. Іноді п‘яні росіяни вирішували помститися "укропам" та відправлялися вбивати бойовиків. Терористи у стороні не стояли та нерідко стріляли в спини росіянам при будь-якій нагоді.

Втім, траплялися й серйозні розбірки. Одна з них сталася на початку жовтня в Докучаєвську Донецької області. "Поважний" сепаратист Едуард Карась на великій швидкості катав свою дружину на машині після великої кількості випитого. Веселощі закінчилися на одному з перехресть, де автівка місцевого бойовика та сина одного з поліцейських-зрадників влетіла у машину з російськими військовими. Окупанти також перебували у нетверезому стані та рухалися містом із порушенням ПДД.

Внаслідок аварії загинули всі її учасники, а на місце події почали з’їжджалися друзі "двохсотих". Між товаришами росіян по зброї та представниками "серйозного бойовика" миттєво стався неабиякий конфлікт, який призвів до стрілянини. Внаслідок розбірок бойовики "ДНР" прострелили ноги кільком окупантам, після чого втекли з місця події. Росіяни ж вижили, але довести свою правоту так і не змогли.

Ніхто не вірить у можливу перемогу

В українських спецслужбах також зазначають, що додаткової знервованості та конфліктів між угрупованнями додають українські перемоги на фронтах. Всі представники загарбницького війська зрозуміли, що захопити Україну їм не вдасться, а поразка Росії є питанням часу. Усвідомлення цього факту посилює бажання особового складу орди напитися горілки, після чого між путінськими карателями посилюються конфлікти.

Фактично у збереження "республік" серед тих, хто перебуває на фронті, не вірить ніхто. І це лише поглиблює ненависть бойовиків до росіян, адже загарбники в якийсь момент втечуть з Донбасу, а життя місцевих бойовиків докорінно зміниться з приходом у регіон українських спецслужб та поліції. Терористи розуміють, що втекти їм навряд дадуть, тому намагаються підготувати запасні плани прориву на територію Росії.