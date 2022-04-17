Такую информацию сообщили в Херсонской облгосадминистрации в оперативной информации на 17 апреля 15:00.

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Облэнерго Херсона сообщило, что энергетики ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения в населенных пунктах Херсонской области.

По предварительным данным, удалось частично возобновить электроснабжение в бывшем Великоалександровском районе, в частности, в селах Борозенске, Новодмитровке и близлежащих населенных пунктах. Также в Нововоронцовском районе в селе Нововоскресеновка. К этому списку также добавились города Новая Каховка и Плодово.

Ситуация остается сложной в значительном количестве населенных пунктов.

Потребности в поставках по области:

нуждаются в электроснабжении – 50630 человек;

нуждаются в газоснабжении – 19692 человека;

нуждаются в водоснабжении – 50630 человек.

В результате боевых действий более 50 тысяч жителей области нуждаются в водо- и электроснабжении. Также около 20 тысяч остаются без газоснабжения.