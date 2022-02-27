Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире канала "Рада". Она добавила, что угрозы жизни граждан нет.

Важно После ракетного обстрела Василькова горит нефтебаза: экологический вред – колоссальный

Что известно об обстреле Василькова

Оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет. Они попали в нефтебазу. Загорелся сильный пожар.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко констатировал, что экологический ущерб – колоссальный. Скорее всего, будет долго гореть.

Что делать во время техногенных катастроф

В Госспецсвязи дали несколько советов, что делать людям в случае аварий на химических объектах:

Прежде всего нужно закрыть окна и без необходимости не открывать их.

Нельзя долго быть на улице.

Использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставить в помещение или местонахождение емкости с водой.

Постоянно проводить влажную уборку.

Носить влажные маски, если чувствуется дым.

Не употреблять газированные напитки.

Пить 2 – 3 литра воды в день.

Промывать нос и горло.

Несколько раз в день принимать душ.

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