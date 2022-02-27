Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире канала "Рада". Она добавила, что угрозы жизни граждан нет.
Важно После ракетного обстрела Василькова горит нефтебаза: экологический вред – колоссальный
Что известно об обстреле Василькова
Оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет. Они попали в нефтебазу. Загорелся сильный пожар.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко констатировал, что экологический ущерб – колоссальный. Скорее всего, будет долго гореть.
Что делать во время техногенных катастроф
В Госспецсвязи дали несколько советов, что делать людям в случае аварий на химических объектах:
- Прежде всего нужно закрыть окна и без необходимости не открывать их.
- Нельзя долго быть на улице.
- Использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставить в помещение или местонахождение емкости с водой.
- Постоянно проводить влажную уборку.
- Носить влажные маски, если чувствуется дым.
- Не употреблять газированные напитки.
- Пить 2 – 3 литра воды в день.
- Промывать нос и горло.
- Несколько раз в день принимать душ.
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