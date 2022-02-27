Про це розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі каналу "Рада". Вона додала, що наразі загрози життю громадян немає.

Важливо Після ракетного обстрілу Василькова горить нафтобаза : екологічна шкода – колосальна

Що відомо про обстріл Василькова

Окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет. Вони влучили у нафтобазу. Зайнялась сильна пожежа.

Заступник глави МВС Антон Геращенко констатував, що екологічна шкода – колосальна. Скоріше за все, горітиме довго.

Що робити під час техногенних катастроф

У Держспецзв'язку дали кілька порад, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах:

  • Найперше треба зачинити вікна та без нагальної потреби не відчиняти їх.
  • Не можна довго бути на вулиці.
  • Користуватися системою кондиціонування та очищення повітря. Поставити у помешканні або місці перебування місткості з водою.
  • Постійно проводити вологе прибирання.
  • Носити вологі маски, якщо відчувається дим.
  • Не вживати газовані напої.
  • Пити 2 – 3 літри води щодня.
  • Промивати ніс та горло.
  • Декілька разів на день приймати душ.