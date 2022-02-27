Про це розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі каналу "Рада". Вона додала, що наразі загрози життю громадян немає.

Важливо Після ракетного обстрілу Василькова горить нафтобаза : екологічна шкода – колосальна

Що відомо про обстріл Василькова

Окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет. Вони влучили у нафтобазу. Зайнялась сильна пожежа.

Заступник глави МВС Антон Геращенко констатував, що екологічна шкода – колосальна. Скоріше за все, горітиме довго.

Що робити під час техногенних катастроф

У Держспецзв'язку дали кілька порад, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах: