Через COVID-19 на свободу: в Зимбабве массово амнистируют заключенных
Весной 2021 года в Зимбабве массово амнистируют заключенных. Причиной стало массовое распространение коронавируса в тюрьмах страны.
Источник:AP
В столице – городе Хараре – уже вышли на свободу 400 заключенных. В целом в стране планируют освободить около 3 тысяч осужденных.
Заметьте Количество умерших от коронавируса в мире достигло 3 миллионов
В то же время все эти узники получили сроки за преступления, не связанные с насилием.
Какие преступники не получат амнистии
- Осужденные за убийство;
- заключенные за торговлю людьми;
- признанные виновными в совершении сексуальных преступлений.
Что привело к такому решению
- По состоянию на 17 апреля 2021 года в Зимбабве зафиксировали более 37 тысяч зараженных коронавирусом.
- Умерли более 1,5 тысячи человек.
- Особенно стремительно коронавирус распространяется в местных тюрьмах. Власти приняли решение временно запретить свидания заключенных с их родными и друзьями.
- Продуктов в тюрьмах Зимбабве не хватает, чтобы прокормить всех заключенных. Большинство людей питались тем, что им приносили из дома.
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