Весной 2021 года в Зимбабве массово амнистируют заключенных. Причиной стало массовое распространение коронавируса в тюрьмах страны.

В столице – городе Хараре – уже вышли на свободу 400 заключенных. В целом в стране планируют освободить около 3 тысяч осужденных.

Заметьте Количество умерших от коронавируса в мире достигло 3 миллионов

В то же время все эти узники получили сроки за преступления, не связанные с насилием.

Какие преступники не получат амнистии

Осужденные за убийство;

заключенные за торговлю людьми;

признанные виновными в совершении сексуальных преступлений.

Что привело к такому решению