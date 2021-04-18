Навесні 2021 року у Зімбабве масово амністують ув'язнених. Причиною стало масове поширення коронавірусу у в'язницях країни.

У столиці – місті Хараре – вже вийшли на волю 400 ув'язнених. Загалом у країні планують звільнити близько 3 тисяч засуджених.

Зауважте Кількість померлих від коронавірусу в світі сягнула 3 мільйонів

Водночас усі ці в'язні отримали терміни за злочини, не пов'язані з насиллям.

Які злочинці не отримають амністії

Засуджені за вбивство;

ув'язнені за торгівлю людьми;

визнані винними у скоєнні сексуальних злочинів.

Що призвело до такого рішення