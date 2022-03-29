Кроме российских оккупантов на территории Запорожской АЭС уже в течение длительного времени находятся работники российского "Росатома". Во-первых, это незаконно. Кроме того, цель их пребывания там неизвестна.

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Ситуация на оккупированной ЗАЭС

К сожалению, работники оккупированной ЗАЭС, как и члены их семей, находятся под постоянным психологическим давлением. Главная причина – присутствие на территории атомной электростанции и в городе Энергодар военных из армии врага, а также их техники. Известно о случаях задержания работников ЗАЭС российскими оккупантами для проведения допросов.

В связи с этим возрастает угроза того, что работники Запорожской АЭС могут совершить ошибку из-за психологического и физического давления непосредственно на них, а также – на их родных. Поэтому это может привезти к аварийным ситуациям и авариям.

Важно! На сегодня на ЗАЭС функционируют два энергоблока на мощности, один энергоблок на ремонте, а все остальные – в резерве. Доступ регуляторов и инспекторов к станции невозможен.

На сегодня нет проверенных данных о состоянии ядерных установок на ЗАЭС. Госатомрегулирование поддерживает связь с руководством станции. Согласно информации от руководителей станции:

работники ЗАЭС продолжают контролировать состояние энергоблоков и гарантировать их безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями эксплуатации;

за эти процессы на АЭС отвечают исключительно работники ЗАЭС, они продолжают проводить ротацию персонала на постоянной основе;

на площадке ЗАЭС не зафиксировали изменений радиационного состояния, как и в зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне.

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