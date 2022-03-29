Крім російських окупантів на території Запорізької АЕС вже протягом тривалого часу перебувають працівники російського "Росатому". По-перше, це незаконно. Крім того, ціль їхнього перебування там невідома.
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Ситуація на окупованій ЗАЕС
На жаль, працівники окупованої ЗАЕС, як і члени їхніх родин, перебувають під постійним психологічним тиском. Головна причина – присутність на території атомної електростанції та у місті Енергодар військових з армії ворога, а також їхньої техніки. Відомо про випадки затримання працівників ЗАЕС російськими окупантами для проведення допитів.
У зв'язку з цим зростає загроза того, що працівники Запорізької АЕС можуть зробити помилку через психологічний та фізичний тиск безпосередньо на них, а також – на їхніх рідних. Відтак це може привезти до аварійних ситуацій та аварій.
На сьогодні немає перевірених даних щодо стану ядерних установок на ЗАЕС Держатомрегулювання підтримує зв'язок із керівництвом станції. Згідно з інформацією від керівників станції:
- працівники ЗАЕС продовжують контролювати стан енергоблоків та гарантувати їхню безпечну експлуатацію відповідно до вимог експлуатації;
- за ці процеси на АЕС відповідають виключно працівники ЗАЕС, вони продовжують проводити ротацію персоналу на постійній основі;
- на майданчику ЗАЕС не зафіксували змін радіаційного фону, як і в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні.
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