Жодних деталей щодо майбутнього раунду переговорів наразі немає. Про нього повідомили джерела 24 каналу в Офісі Президента.

Зауважте Ми вже надіслали Росії пропозицію про зустріч президентів Зеленського і Путіна, – Арахамія

Сьогодні увечері (29 березня – 24 канал) відбудеться ще один раунд переговорів у Туреччині,

– мовиться у повідомленні.

Перший раунд переговорів: головне

Українська та російська делегації зустрілися у Стамбулі 29 березня.

Жодних домовленостей делегації не підписували. Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу" та представник делегації від України на переговорах – заявив, що Україна лише доносить свої пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

Гарантами України можуть стати, зокрема, Китай, Туреччина, США, Франція та Німеччина. Гаранти України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО (мовиться про колективний захист країни у разі нападу). Водночас механізм має бути жорсткішим.

Важливо – Як потенційно мають діяти нові гарантії для України: дивіться відео