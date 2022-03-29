Никаких деталей относительно будущего раунда переговоров пока нет. О нем сообщили источники 24 канала в Офисе Президента.

Заметьте Мы уже прислали России предложение о встрече президентов Зеленского и Путина, – Арахамия

Сегодня вечером (29 марта – 24 канал) состоится еще один раунд переговоров в Турции,

– говорится в сообщении.

Первый раунд переговоров: главное

Украинская и российская делегации встретились в Стамбуле 29 марта.

Никаких договоренностей делегации не подписывали. Давид Арахамия – глава фракции "Слуга народа" и представитель делегации от Украины на переговорах заявил, что Украина лишь доносит свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности.

Гарантами Украины могут стать, в частности, Китай, Турция, США, Франция и Германия. Гаранты Украины должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО (речь идет о коллективной защите страны в случае нападения). В то же время механизм должен быть жестче.

Важно – Как потенциально должны действовать новые гарантии для Украины: смотрите видео