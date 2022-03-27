Підпис під так званим "указом" підписали "В.А. Зеленський". Пропагандисти навіть не додумалися перекласти по батькові президента.

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Сам "документ" росіяни написали українською, однак по батькові Зеленського переклади, як "Александрович". Президент відповів, що в українській мові такого не існує, адже він – Олександрович. Тому одразу зрозуміло, що "документ" фейковий.

Зеленський запевнив, що Україна не повертатиме окуповані Крим та Донбас військовим шляхом.

Я казав Путіну, що ми не збираємось військовим шляхом забирати наші території. Я хочу з вами домовитись. Ба більше, я хочу знайти формат, в якому можна пожити якийсь час. Я хотів пожити якийсь час у відносинах між Україною та Росією – до цього вторгнення,

– розповів президент.

На питання російських журналістів щодо "документів" про напад на Донбас Зеленський відповів, що ніколи таких не бачив. У Росії опублікували інформацію, що нібито Україна ще перед 24 лютого планувала силову операцію на Донбасі. Водночас підписаний так званий "документ" був нібито екскерівником Нацгвардії Миколою Баланом.

Зеленський пояснив, що це – нелогічний фейк. Адже в Балана ніколи не було таких повноважень. Тому уся російська дезінформація легко спростовується.

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