Подпись под так называемым "указом" подписали "В.А. Зеленський". Пропагандисты даже не додумались перевести отчество президента.

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Сам "документ" россияне написали на украинском, однако отчество Зеленского перевели, как "Александрович". Президент ответил, что в украинском языке такого не существует, ведь он – "Олександрович". Поэтому сразу понятно, что "документ" фейковый.

Зеленский заверил, что Украина не будет возвращать оккупированные Крым и Донбасс военным путем.

Я сказал Путину, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории. Я хочу с вами договориться. Более того, я хочу найти формат, в котором можно пожить какое-то время. Я хотел пожить какое-то время в отношениях между Украиной и Россией – до этого вторжения,

– рассказал президент.

На вопрос российских журналистов по поводу "документов" о нападении на Донбасс Зеленский ответил, что никогда таких не видел. В России опубликовали информацию, что якобы Украина еще до 24 февраля планировала силовую операцию на Донбассе. В то же время подписанный так называемый "документ" был якобы экс-руководителем Нацгвардии Николаем Баланом.

Зеленский объяснил, что это – нелогичный фейк. Ведь у Балана никогда не было таких полномочий. Поэтому вся российская дезинформация легко опровергается.

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