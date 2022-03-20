О сложной ситуации в Демидове в сети сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Село Демидов почти полностью затоплено

Российские захватчики еще 26 февраля взорвали дамбу, которая выполняла функции автомобильного моста в месте впадения реки Ирпень в Днепр.

В результате этого село Демидов на берегу Киевского моря почти полностью затоплено, и вода продолжает прибывать,

– отметила Денисова.

По ее словам, еще несколько сел под угрозой оказаться под водой из-за разрушения шлюзов в устье реки Ирпень.

К слову, омбудсмен также рассказала, что в ночь на 20 марта враг обстреливал Макаров, Бучу, Гостомель, Ворзель на Киевщине. Захватчики ведут хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Ночью россияне сбросили 4 снаряда по транспортной инфраструктуре между поселком Песковка и деревней Мигалки.

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