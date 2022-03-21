В частности, такие лица разворовывают и присваивают гуманитарную помощь, адресованную украинским военным и гражданским, пострадавшим от российской агрессии.

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Нацполиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами

Из-за участившихся случаев хищения Национальная полиция решила усилить контроль за этими гуманитарными грузами.

Об этом говорится в письме начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Валентина Копаева начальникам управлений стратегических расследований.



Письмо Валентина Копаева

В письме Копаев требует от руководителей управлений организовать совместно с работниками Таможенной службы следующее:

осмотр транспортных средств, перемещающих гуманитарную помощь;

фиксацию перечня имущества и фотофиксацию груза;

получение от водителей маршрута следования груза по территории Украины и организацию-получателя;

в пунктах получения представители полиции должны осуществлять осмотр на предмет наличия полного перечня имущества, зафиксированного при пересечении границы.

Кроме того, сотрудники Департамента стратегических расследований в регионах должны сопровождать транспортные средства, которые перемещают гуманитарную помощь в места фактической разгрузки.

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