Зокрема, такі особи розкрадають та привласнюють гуманітарну допомогу, адресовану українським військовим та цивільним громадянам, які постраждали від російської агресії.

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Нацполіція посилює контроль за гуманітарними вантажами

Через те, що випадки розкрадання почастішали, Національна поліція вирішила посилити контроль за цими гуманітарними вантажами.

Про це йдеться в листі начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань.



Лист Валентина Копаєва

У листі Копаєв вимагає від керівників управлінь організувати спільно з працівниками Митної служби наступне:

огляд транспортних засобів, що переміщують гуманітарну допомогу;

фіксацію переліку майна та фотофіксацію вантажу;

отримання від водіїв маршрут слідування вантажу по території України та організацію-отримувача;

у пунктах отримання представники поліції мають здійснювати огляд на предмет наявності повного переліку майна, яке було зафіксовано при перетині кордону.

Крім того, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань у регіонах мають супроводжувати транспортні засоби, які переміщують гуманітарну допомогу до місць фактичного розвантаження.

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