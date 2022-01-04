Речь идет о материнстве Валентины Подвербной из Чернигова. Она благодаря искусственному оплодотворению в возрасте 66 лет родила девочку.
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Истица говорит, что использовали ее яйцеклетку
Это произошло в 2011 году. Адвокат истицы – Оксаны Спектор Сергей Вольфовский говорит, что его клиентка считает, что при искусственном оплодотворении использовали именно ее яйцеклетки, а она на это разрешения не давала. Яйцеклетки женщина просто отдала на хранение.
Истица – из Харькова. Сейчас проживает в Израиле. Яйцеклетки она не продавала, а сдала на хранение. Разрешения на их использование никто никому не предоставлял. Поэтому и возник спор,
– объяснил юрист.
Спектор потребует проведения ДНК-экспертизы. Если результат не подтвердит ее биологическое материнство, свой иск женщина отзовет. В противном случае в суде будут решать уже судьбу ребенка.
Подготовительное заседание уже состоялось в декабре 2021 году
Подготовительное заседание по данному делу состоялось 21 декабря 2021 года. Истица просит признать ее матерью ребенка и внести соответствующие изменения в документы. Начало рассмотрения дела по существу назначено на 12 января в Новозаводском районном суде Чернигова.
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Что известно о самой старшей матери Украины:
- 22 февраля 2011 года 66-летняя жительница Чернигова Валентина Подвербная родила девочку путем кесарева сечения.
- Женщина сама насобирала деньги на искусственное оплодотворение.
- Подвербная попала в Книгу рекордов Украины как самая старшая роженица.
- Дочь женщина воспитывает сама.