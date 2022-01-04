Мовиться про материнство Валентини Підвербної з Чернігова. Вона завдяки штучному заплідненню у віці 66 років народила дівчинку.
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Позивачка каже, що використали її яйцеклітину
Це відбулось у 2011 році. Адвокат позивачки – Оксани Спектор, Сергій Вольфовський, каже, що його клієнтка вважає, що при штучному заплідненні використали саме її яйцеклітини, а вона на це дозволу не давала. Яйцеклітини жінка просто віддала на зберігання,
Позивачка – з Харкова. Наразі проживає в Ізраїлі. Яйцеклітини вона не продавала, а здала на зберігання. Дозволу на їх використання ніхто нікому не надавав. Тому і виник спір,
– пояснив юрист.
Спектор вимагатиме проведення ДНК-експертизи. Якщо результат не підтвердить її біологічне материнство, свій позов жінка відкличе. В іншому випадку – в суді вирішуватимуть вже долю дитину.
Підготовче засідання вже відбулось у грудні 2021 році
Підготовче засідання у даній справі відбулося 21 грудня 2021 року. Позивачка просить визнати її матір'ю дитини та внести відповідні зміни в документи. Початок розгляду справи по суті призначений на 12 січня в Новозаводському районному суді Чернігова.
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Що відомо про найстаршу матір України:
- 22 лютого 2011 року 66-річна жителька Чернігова Валентина Підвербна народила дівчинку шляхом кесаревого розтину.
- Жінка сама назбирала гроші на штучне запліднення.
- Підвербна потрапила в Книгу рекордів України як найстарша породілля.
- Дочку жінка виховує сама.