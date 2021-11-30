Во время инцидента двум воинам, находившимся на борту, удалось выжить. Ранения различной степени тяжести получили полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов.

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Авиакатастрофа военного вертолета

Военный вертолет госпогранслужбы Азербайджана разбился 30 ноября во время выполнения учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хизинском районе, погибли 14 человек:

полковник Физули Джавадов;

полковник Эмиль Назиров;

майор Эльмир Гасанов;

майор Эльбрус Ахмедов;

майор Эмиль Маил;

майор Мурад Мамедов;

майор Эмиль Алиев;

капитан медицинской службы Джейхун Ахмедханов;

капитан Джавид Байрамли;

капитан Хайям Алиев;

капитан Теймур Гараисаев;

лейтенант Абдулла Сулейманов;

старший лейтенант Фарид Нагиев;

сотрудник Эльчин Набиев.

В связи с авиакатастрофой воздушного судна ГПС и генпрокуратура проводят совместное расследование.

Обратите внимание! Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета.