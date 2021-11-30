Водночас під час інциденту двом воїнам, що перебували на борту, вдалося вижити. Поранень різного ступеня важкості зазнали полковник-лейтенант Еміль Джафаров та капітан Рамін Аділов.

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Авіакатастрофа військового гелікоптера

Військовий гелікоптер держприкордонслужби Азербайджану розбився 30 листопада під час виконання навчальних польотів на полігоні Гарахейбат у Хизинському районі, загинули 14 осіб:

полковник Фізулі Джавадов;

полковник Еміль Назіров;

майор Ельмір Гасанов;

майор Ельбрус Ахмедов;

майор Еміль Маїлов;

майор Мурад Мамедов;

майор Еміль Алієв;

капітан медичної служби Джейхун Ахмедханов;

капітан Джавід Байрамли;

капітан Хайям Алієв;

капітан Теймур Гараїсаєв;

лейтенант Абдулла Сулейманов;

старший лейтенант Фарід Нагієв;

співробітник Ельчин Набієв.

У зв'язку з авіакатастрофою гвинтокрила ДПС і генпрокуратура проводять спільне розслідування.

Зверніть увагу! Президент Азербайджану Ільхам Алієв та перша леді Мехрібан Алієва висловили співчуття сім'ям загиблих унаслідок аварії військового вертольота.