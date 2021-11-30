Водночас під час інциденту двом воїнам, що перебували на борту, вдалося вижити. Поранень різного ступеня важкості зазнали полковник-лейтенант Еміль Джафаров та капітан Рамін Аділов.

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Авіакатастрофа військового гелікоптера

Військовий гелікоптер держприкордонслужби Азербайджану розбився 30 листопада під час виконання навчальних польотів на полігоні Гарахейбат у Хизинському районі, загинули 14 осіб:

  • полковник Фізулі Джавадов;
  • полковник Еміль Назіров;
  • майор Ельмір Гасанов;
  • майор Ельбрус Ахмедов;
  • майор Еміль Маїлов;
  • майор Мурад Мамедов;
  • майор Еміль Алієв;
  • капітан медичної служби Джейхун Ахмедханов;
  • капітан Джавід Байрамли;
  • капітан Хайям Алієв;
  • капітан Теймур Гараїсаєв;
  • лейтенант Абдулла Сулейманов;
  • старший лейтенант Фарід Нагієв;
  • співробітник Ельчин Набієв.

У зв'язку з авіакатастрофою гвинтокрила ДПС і генпрокуратура проводять спільне розслідування.