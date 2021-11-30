Водночас під час інциденту двом воїнам, що перебували на борту, вдалося вижити. Поранень різного ступеня важкості зазнали полковник-лейтенант Еміль Джафаров та капітан Рамін Аділов.
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Авіакатастрофа військового гелікоптера
Військовий гелікоптер держприкордонслужби Азербайджану розбився 30 листопада під час виконання навчальних польотів на полігоні Гарахейбат у Хизинському районі, загинули 14 осіб:
- полковник Фізулі Джавадов;
- полковник Еміль Назіров;
- майор Ельмір Гасанов;
- майор Ельбрус Ахмедов;
- майор Еміль Маїлов;
- майор Мурад Мамедов;
- майор Еміль Алієв;
- капітан медичної служби Джейхун Ахмедханов;
- капітан Джавід Байрамли;
- капітан Хайям Алієв;
- капітан Теймур Гараїсаєв;
- лейтенант Абдулла Сулейманов;
- старший лейтенант Фарід Нагієв;
- співробітник Ельчин Набієв.
У зв'язку з авіакатастрофою гвинтокрила ДПС і генпрокуратура проводять спільне розслідування.