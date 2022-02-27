Позицию Украины объяснил Сергей Никифоров, представитель украинского президента. Он отметил, что представителей Украины не будет в Гомеле.

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По словам Никифорова, изначально такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем", подчеркнул чиновник.

Поэтому их заявления и решения, несмотря ни на что, демонстративно ехать в Гомель – это лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину,

– подчеркнул представитель Зеленского.

Чиновник отметил, что Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать любые предварительные условия, в частности – и относительно места проведения.

Никифоров о вопросах безопасности

"Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", – пояснил Никифоров.

Учитывая это, позиция Украины остается неизменной. Наша делегация готова к встрече в любом нейтральном месте. "Мы и в дальнейшем приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизни своих военных. Каждый день промедления будет стоить ей невосполнимых человеческих и экономических потерь", – он.

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